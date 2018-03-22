شركة دارفور الكبرى تنظم دورة تدريبية لمقدمي خدمة البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر بنيالا

نيالا 22-3-2018م (سونا) - نظمت شركة دارفور الكبرى لتنمية التمويل الأصغر بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دورة تدريبية اليوم بنيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور استهدفت مقدمي الخدمة بالبنوك و مؤسسات التمويل الأصغر بالولاية تستمر لمدة أسبوع حول مفاهيم وأساسيات التمويل ورفع القدرات.

وقال الأستاذ أحمد محمد موسى مدير شركة دارفور الكبرى لتنمية التمويل الأصغر إن دولة قطر قدمت مبلغ (88) مليون دولار في العام 2016 م دعما لمشروعات مختلفة في مجال الصحة والمياه في إطار استراتيجية سلام دارفور نفذ عن طريق وكالات الأمم المتحدة .

وأشار أحمد موسى إلى أن مشروع التمويل الأصغر خصص له 2500 مليون دولار من جملة المبالغ لدعم التمويل الأصغر في دارفور بهدف بناء القدرات وتقديم الدعم الفني لمؤسسات التمويل الأصغر بالبنوك تنفذ عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undp)، مؤكدا أن بنك السودان المركزي يشرف بشكل مباشر على برامج شركة دارفور الكبرى لتنمية التمويل الأصغر.

وأبان أحمد أن أهمية الدورة التدريبية لرفع قدرات مقدمي التمويل الأصغر بولايات دارفور، كاشفاً عن إقامة دورات تدريبية مماثلة في الضعين، زالنجي والجنينة ، الفاشر في بقية ولايات دارفور الأربع بالتزامن مع الدورة التدريبية في نيالا، مؤكدأ أنها جزء من دورات مستمرة خاصة بالعاملين بالتمويل الأصغر وتستمر لمدة أسبوع.

وأعلن سيادته عن قيام دورة تدريبية في الأسبوع المقبل للمؤسسات الحكومية التي لها علاقة بالتمويل الأصغر وأخرى للعاملين بالمنظمات العاملة ذات صلة، لافتاً إلى بداية تنفيذ هذه الأنشطة في ولاية شمال دارفور منذ الأسبوع الماضي .

وقال أحمد موسى إن هذه البرامج تأتي في إطار استراتيجية سلام دارفور و تشتمل على (12) مشروعا منها مشروع دعم التمويل الأصغر في دارفور، مبينا أن مشروع التمويل الأصغر نشاط مهم جدا ومشروع كبير خاصة وأن البلاد تنعم الآن بالأمن والاستقرار والسلام والعودة المستمرة التلقائية والطوعية لأعداد كبيرة من النازحين واللاجئين لمناطقهم الأصلية، مؤكدأ أن هذه العودة الطوعية ستحول هؤلاء النازحين من متلقين للإغاثات والإعانات إلى منتجين بجانب عودة دارفور لتكون رافدا أساسيا من روافد الاقتصاد في المستقبل القريب .

وأشار إلى أن شركة دارفور الكبرى لتنمية التمويل الأصغر أتت من رحم اتفاقية الدوحة لسلام دارفور حيث خرجت منها هذه الاستراتيجية والشركة وهي معنية بدعم التمويل الأصغر في دارفور، كما أن هذا الدعم سيأتي في محاور التدريب والتأهيل بمؤسسات التمويل الأصغر القائمة في دارفور بجانب محور المساهمة الرأسمالية بمؤسسات التمويل الأصغر الولائية بالولايات الخمس لتتمكن من تقوية رؤوس أموالها بالانتشار في المحليات المختلفة لتقديم خدماتها للمستهدفين وبالإضافة إلى محور الدخول المباشر في تمويل مباشر مع هذه المؤسسات على أن تقوم الشركة بتوفير بعض المبالغ لتمويل بعض المشروعات في بعض المناطق بصورة مستمرة لتغطية كل المناطق الإنتاجية المختلفة.

وقال أحمد إن شركة دارفور الكبرى لتنمية التمويل الأصغر تم تسجيلها في ديسمبر الماضي ومقرها الرئيسي الفاشر وسيتم افتتاح المقر الرئيسي في إبريل المقبل من ثم سيتم افتتاح فروع لها في نيالا والجنينة وبقية ولايات دارفور، مؤكدأ دعم الشركة للمؤسسات الآمنة في عملية التمويل، مستدلا بمنطقة شطاية لتمويل مشروع يستهدف (500) مزارع يتم عبر مؤسسة جنوب دارفور للتمويل الأصغر.

ووعد بعمل نوافذ مباشرة لبعض المستفيدين في بعض المناطق التي لا يوجد فيها أي فرع لمؤسسة أو بنك أو أي جهة تعمل في تقديم خدمات التمويل الأصغر، كاشفاً عن عدد المحليات بولايات دارفور الخمس (65) محلية بينما عدد فروع المصارف أقل من عدد المحليات. وأشار إلى أن التحدي يكمن فى رفع قدارات العاملين بتلك المؤسسات إلى جانب حاجة المؤسسات لأنظمة محاسبية متطورة.

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