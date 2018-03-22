وزير الزراعة بالنيل الأبيض يقف على ترتيبات حصاد محصول القمح بمحليتي القطينة وربك



كوستي 22-3-2018م ( سونا ) - وقف الدكتور محمد عبد الله عمر وزير الزراعة والري والغابات بولاية النيل الابيض على مستوى تأسيس محاصيل العروة الشتوية ومستوى الإنتاج وترتيبات حصاد محصول القمح.

جاء ذلك لدى زيارته التفقدية اليوم لعدد من المشاريع الزراعية المروية بمحليتي القطينة وربك، وشملت مشاريع السعادة، الهشابة، الجمالاب وود النجومي.

وقال السيد الوزير في تصريح لـ (سونا) إن المساحات التي تمت زراعتها للموسم الشتوي بلغت 40 ألف فدان قمح، و 16 ألف فدان قطن بالإضافة لـ 14 ألف فدان تقاوي القمح من الدرجة الأولى، مشيرا إلى أن معظم الزراعة تم عبر الشراكة التعاقديه مع الشركات المستثمرة وتم تأسيسها بصورة جيدة استخدمت فيها التقانات الزراعية الحديثة مما يبشر بإنتاج جيد.

وقال وزير الزراعة إن الوزارة بصدد سن تشريعات وقوانين جديدة لتطوير الزراعة التعاقدية للتوسع في زراعة محصول القمح باعتباره محصولا إستراتيجيا للدولة لتحقيق الأمن الغذائي، معلنا عن خطة محكمة لتأهيل المشاريع الزراعية استعدادا للموسم الزراعي الصيفي القادم.

ودعا وزير الزراعة المزارعين للالتزام باستخدام الحزم التقنية الحديثة لزيادة الإنتاج.

من جانبه وصف الدكتور السماني دفع الله معتمد محلية القطينة زيارة وزير الزراعة بالناجحة وأسهمت في وضع حلول لمشكلات المشاريع الزراعية .

وقال إن المحلية موعودة بكهربة المشاريع الزراعية مؤكدا على أن المحلية وضعت أوامر محلية محكمة من شأنها أن تسهم في تطوير القطاع الزراعي .

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