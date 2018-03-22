رئيس الجمهورية يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن

الخرطوم 22-4-2018 ( سونا ) - تلقي السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير ظهر اليوم إتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وبحثا خلاله وسائل تطوير العلاقات بين البلدين للمستوى الإستراتيجي.

وأعرب بوتن عن تقديره للقيادة السودانية وحرصها على توظيف قدرات البلاد لتنمية ورفاهية الشعب السوداني.

وأكد بوتن إستمرار بلاده في دعم السودان وزيادة الإستثمارات الروسية في السودان في مجالات الطاقة والنفط والغاز وتعدين الذهب.

وجدد الرئيس الروسي حرص بلاه علي تمكين السودان من الإستفادة من هذه الموارد الحيوية.

ووافق الرئيس بوتن علي جدوله ديون بلاده علي السودان.

من جانبه قدم السيد رئيس الجمهورية التهنئة للرئيس الروسي علي فوزه في الإنتخابات الرئاسية وتجديد ثقة الشعب الروسي في قيادته. وشكر الرئيس بوتن علي رغبتهم الصادقة في مساعدة السودان إقتصاديا وبناء شراكة إستراتيجية من أجل التنمية.

ووجه رئيس الجمهورية الدعوة للرئيس الروسي لزيارة السودان لبحث تعزيز وتطوير العلاقات وبناء شراكة استراتيجية وقد قبل بوتن الدعوة.

من جهة أخري قال الأستاذ حاتم حسن بخيت وزير الدولة برئاسة الجمهورية مدير عام مكاتب رئيس الجمهورية إن السيد الرئيس وجه جهات الإختصاص بالترتيب الجيد لزيارة الرئيس بوتن وإعداد مشروعات الإستثمار المشترك وفق رؤية لبناء علاقة استراتيجية مع روسيا.

