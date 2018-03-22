مالية الخرطوم تتعهد بدعم مصفوفة التنمية لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة

الخرطوم 23-3-2018(سونا) - عقد بوزارة الثقافة والإعلام والسياحة بولاية الخرطوم اليوم الاجتماع المشترك بين وزيري الثقافة والإعلام والسياحة بالولاية محمد يوسف الدقير ووزير المالية والاقتصاد وشئون المستهلك الأستاذ عادل محمد عثمان بحضور عدد من المسئولين بالوزارتين وناقش الاجتماع جملة من المشروعات والبرامج التي تعتزم الوزارة تنفيذها ضمن مصفوفة التنمية للعام الحالي.

واستعرض وزير الثقافة والإعلام والسياحة المشروعات التي تقوم بتنفيذها الوزارة، مشيرا إلى الجهود التي بذلت لصيانة وترميم الطوابي والمواقع الأثرية والسياحية بجانب الاهتمام بالمسارح والمراكز الثقافية.

وقال إن المساعي متواصلة لتنفيذ عدد من المراكز الجديدة من بينها مركز محمد صديق طلحة الثقافي بأبودليق. وكشف عن ترتيبات لقيام ملتقى النيلين للشعر العربي ومهرجان الخرطوم للثقافة والسياحة والتسوق ومهرجان أغنية الطفل.

من جهته أثنى وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك على الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال العمل الثقافي والسياحي والإعلامي واصفا ذلك بالعمل الكبير، وتعهد بدعم المصفوفة التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال العام 2018م.