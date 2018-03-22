معتمد محلية الكومة بشمال دارفور يخاطب مؤتمر لجان الزكاة القاعدية

الفاشر 22-3-2018م (سونا) -

أكد معتمد محلية الكومة بولاية شمال دارفور العميد ركن حسن محجوب الفاضل دعم محليته للزكاة حتى تتمكن من الوصول الى كافة المكلفين بجميع مناطق المحلية داعياً المكلفين إلى ضرورة إخراج زكاة أموالهم لفرق تحصيل الجباية التي تجوب جميع مناطق المحلية.

وشدد العميد محجوب خلال مخاطبته اليوم بقاعة المحلية فاتحة أعمال مؤتمر لجان الزكاة القاعدية والذي نظمه مكتب زكاة المحلية تحت شعار قول الرسول الكريم: (الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله) بحضور أمين ديوان الزكاة بالولاية حامد أحمد حامد جبارة ومديري الجباية بالولاية ومكتب زكاة محلية الفاشر والعلاج الموحد بجانب لجنة امن المحلية والقيادات التنفيذية والإدارة الأهلية وبعض المحاضرين من جامعة الفاشر، شدد المعتمد على ضرورة تجاوز كل الاخطاء السابقة التي واجهت مسيرة عمل لجان الزكاة القاعدية، مشيداً بالجهود المقدرة التى ظلت تضطلع بها الزكاة لتقديم الخدمات للمستحقين من الفقراء والمساكين بجانب تدخله فى معالجة اثار السياسات الاقتصادية الأخيرة على معاش الناس.

وطالب الزكاة بضرورة التدخل في محليته وذلك بتوفير الذرة لمعالجة الفجوة الغذائية التى حدثت بسبب شح الأمطار في الموسم الزراعي الماضي كما طالب الزكاة بالمساهمة في تنفيذ خطة المحلية الرامية إلى حفر الحفائر ببعض المناطق.

من جهته كشف أمين ديوان الزكاة بالولاية ان الزكاة قد سيرت فرق عمل الي جميع المحليات لجباية الانعام وذلك فى اطار تنفيذ خطة الزكاة الهادفة للوصول الي جميع المكلفين فى مجال زكاة الانعام، داعياً سلطات المحليات والإدارات الأهلية ولجان الزكاة القاعدية إلى التعاون مع فرق الجباية حتى تتمكن من إنجاح النفرة خاصةً في ظل استقرار الأوضاع الأمنية بمختلف المناطق.

وقال إن الزكاة تعول كثيراً على نفرة الأنعام لما تزخر بها الولاية من الثروة الحيوانية. مشيراً إلى الأدوار الكبيرة التي يمكن أن تقوم بها لجان الزكاة القاعدية والمتمثلة في إشاعة روح التعاون والتكافل والتراحم بين المواطنين علاوةً على حض أصحاب الأموال على اخراج الزكاة والصدقات والهبات إلى جانب حصر الفقراء والمساكين حتى يتسنى للديوان إعداد قاعدة معلومات بعددهم، مؤكداً التزام الديوان بتنفيذ ما يليه من توصيات الملتقى بجانب المساهمة في توفير الذرة للفقراء والمساكين، وحفر الحفائر لتوفير مياه الشرب.

من جانبه أوضح مدير مكتب زكاة محلية الكومة محمد آدم أحمد أن مؤتمر لجان الزكاة القاعدية يهدف إلى تفعيل لجان الزكاة القاعدية للقيام بدورها تجاه الشرائح المستهدفة على أرض الواقع، معتبرا المؤتمر نقطة الانطلاقة القوية لعمل الجباية، كاشفاً ان نسبة الجباية للعام المنصرم قد بلغت 83.1%.

يذكر أن مؤتمر لجان الزكاة القاعدية بمحلية الكومة سيستمر لمدة يوم واحد سيتم خلاله تقديم ورقتي عمل حول جباية الانعام بمحلية الكومة الواقع ورؤى المستقبل و الدعوة إلى الله مقصد رباني.

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