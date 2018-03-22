رئيس الجمهورية يبحث مع عمرو الفيصل مستقبل الاستثمارات السعودية في السودان

الخرطوم 22-3-2018م(سونا)- أكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ترحيبه باستثمارات المملكة العربية السعودية في السودان.

جاء ذلك خلال لقائه ببيت الضيافة اليوم رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي السيد عمرو محمد الفيصل الذي أوضح في تصريحات صحفية أن اللقاء تناول مستقبل استثمارات المملكة العربية السعودية في السودان وأضاف "عرضنا علي رئيس الجمهورية نشاطات ووضع بنك فيصل الإسلامي " متمنياً استمرار العلاقات الثنائية بين السودان و المملكة العربية السعودية في كافة المجالات .

وأعرب عمرو عن شكره و تقديره لرئيس الجمهورية و الحكومة السودانية علي دعمهم لبنك فيصل الإسلامي بالسودان .

