بعثة من الإتحاد الإفريقي لمراقبة الإنتخابات الرئاسية في مصر

القاهرة 22-3-2018م(بانا) -أعلن في العاصمة المصرية"القاهرة" أن الإتحاد الإفريقي يساهم ببعثة لمتابعة الإنتخابات الرئاسية في مصر والمقرر إجراؤها في الفترة من 26 وحتى 28 مارس الجاري.

وذكر الإتحاد، في بيان وزعه مكتب وفد مفوضية الإتحاد الأفريقي بالقاهرة، أنه بدعوة من الحكومة واللجنة الوطنية للإنتخابات بجمهورية مصر العربية، وافق رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي" موسى فقيه محمد" على نشر بعثة لمراقبة الإنتخابات الرئاسية في البلاد.

وأضاف الإتحاد أن البعثة التي يرأسها وزير الشؤون الخارجية السابق لجمهورية مالي"عبد الله ديوب" تضم أربعين مراقبا.

وأوضح أن مهمة البعثة تتمثل في مراقبة وتقييم إجراء الإنتخابات في مصر بما يتماشى مع مبادئ الإتحاد الإفريقي لإجراء انتخابات ديمقراطية في إفريقيا، والهدف العام هو المساهمة في تعميق الديمقراطية والإنتخابات الديمقراطية في القارة.