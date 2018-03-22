وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء يدعو إلى تكامل الأدوار والترويج للثقافة السودانية

الخرطوم 22-3-2018م (سونا) -

أكد السيد عثمان أحمد فضل واش وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء لدى ترؤسه اليوم الاجتماع المشترك بين وزارة الثقافة ومجلس المهن الموسيقية والتمثيلية على ضرورة التنسيق بين الوزارة والمجلس من أجل الإرتقاء بالمهنة ودعا الى تكامل الأدوار والترويج للثقافة السودانية من أجل توصيل رسالتها على الوجه الأكمل داخلياً وخارجياً مؤكداً إهتمامهم في أجهزة الدولة بهذا الشأن.

وأوضح السيد كرم الله حامد وكيل وزارة الثقافة الدور الذي تضطلع به وزارته من اختصاصات وتخطيط ورعاية وتطوير للعمل الثقافي مؤكدا وقوفهم الى جانب المجلس لتحقيق الاهداف المرجوة.

من جانبه أبان السيد على مهدي رئيس المجلس أن دور المجلس هو إدارة الشأن المهني والحفاظ على التراث الموسيقي والتمثيلي مؤمناً على مفهوم الشراكة مع الوزارة والجهات ذات الصلة.

وأوضح الأمين العام للمجلس د. هاشم عبد السلام أنهم معنيون بتطوير ممارسة المهنة وترقيتها وكيفية مزاولتها من منطلق دورهم كمهنيين وأن الوزارة هي الأم الراعية للفنون والرسالة الثقافية.