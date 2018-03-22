مساعد رئيس الجمهورية يطلع على خطط وبرامج مجلس الصداقة الشعبية العالمية

الخرطوم 22-3-2018 م (سونا) -

اطلع مساعد رئيس الجمهورية د. فيصل حسن إبراهيم على خطط وبرامج مجلس الصداقة الشعبية العالمية والعلاقات التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية مع منظمات المجتمع المدني وشعوب العالم.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم عبد المنعم السني الامين العام للمجلس والذي أوضح في تصريحات صحفية أن مساعد رئيس الجمهورية وجه المجلس بالانفتاح المحلي والدولي للتعريف بالسودان ومكوناته بالتركيز على دول الجوار عبر التنسبق الكامل مع الجهات ذات الصلة لتوطيد العلاقات بين الشعب السوداني وشعوب العالم.