اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية تناقش تقارير أداء عدد من وزارات القطاع





الخرطوم فى 22-3-2018م (سونا) -

ناقشت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية في اجتماعها صباح اليوم الخميس بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة السيد أزهري عبد الباقي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقارير أداء وزارات الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة للعام 2017م.

وأكدت التقارير الاهتمام بالشباب والرياضة وتعميمها والبلوغ بها مرحلة الريادة ووضع منهج علمي لتطوير قطاع الشباب والرياضة وتعزيز مشاركة الشباب سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ونشر الثقافة الرياضية.

كما أكدت على ضرورة تطوير التعليم العالى ليكون قادراً على تزويد المواطن بالمعرفة والمهارات وبناء القدرات العلمية والإرتقاء بالبحث العلمى وتوظيفه لخدمة التنمية وإعلاء قيم المجتمع الروحية والإنسانية.

وأمنت اللجنة على أهمية أمة يتمتع أفرادها ومجتمعاتها بالصحة والرفاة الإجتماعي والتغطية الشاملة من خلال تطوير النظام الصحي وتعزيز قدرات العاملين الصحية ومراعاة الاستخدام الرشيد للأدوية.