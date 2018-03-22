رئيس الجمهورية يمتدح العلاقات بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة

الخرطوم 22-3-2018م(سونا)-

امتدح رئيس الجمهورية المشير عمر البشير العلاقات بين السودان و دولة الإمارات العربية المتحدة ووصفها بأنها قوية و متميزة.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم ببيت الضيافة السيد حسين النويس رئيس مجلس إدارة شركة النويس للاستثمار والذي قال في تصريحات صحفية: "استعرضنا مقومات الإستثمارات في السودان" لافتا إلى أن لشركته الرغبة في الاستثمار في السودان في مجال الطاقة تحديدا في الكهرباء سواء بالرياح أو بالطاقة الشمسية أو بالطاقة التقليدية.

وأكد النويس أن السودان بلد واعد يتمتع بفرص كبيرة ويعمل على تشجيع المستثمرين، مشيرا إلى أن هناك فرصا أفضل للاستثمار.