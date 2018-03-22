نيجيريا.. بوكو حرام تطلق سراح 91 تلميذة مختطفة

أبوجا 22 -3-2018م( برناما )- أعلن وزير الإعلام النيجيري، لاي محمد، امس الأربعاء، أن جماعة "بوكو حرام" أطلقت سراح 91 تلميذة على الأقل بعد نحو شهر من اختطافهن .

وقال لاي في بيان، إن التلميذات المحررات كن من بين إجمالي 110 تلميذات اختطفتهن الجماعة في فبراير/ الماضي من مدرستهن بمنطقة "دابتشي" في ولاية "يوبي" شمال شرقي البلاد .

وأوضح أنه "ما زالت هناك جهود جارية لضمان إطلاق سراح المتبقيات" .

وقال إن "مساعي إطلاق سراح المختطفات تمت من خلال قنوات سرية وبمساعدة بعض أصدقاء البلاد وبدون شروط"، دون مزيد من التفاصيل .

وأضاف، بحسب وكالة أنباء الأناضول: إن "تلك العملية حققت نجاحًا دون اللجوء إلى العنف" .

وقال إن "الحكومة تدرك جيدًا أن العنف والمواجهة كان من شأنهما تهديد حياة التلميذات" .

ولم يكشف الوزير النيجيري تحديدًا عن الأساليب التي تم اللجوء إليها في تحرير التلميذات .

وفي وقت سابق امس الاربعاء، أكد مسؤولان أمنيان، أنه "تم تحرير التلميذات" .

واختطفت الفتيات في 19 فبراير/شباط الماضي، وأثار اختطافهن ردة فعل دولية غاضبة .

