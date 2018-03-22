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نيجيريا.. بوكو حرام تطلق سراح 91 تلميذة مختطفة

التاريخ : 22-03-2018 - 02:59:00 مساءً
أبوجا 22 -3-2018م( برناما )- أعلن وزير الإعلام النيجيري، لاي محمد، امس الأربعاء، أن جماعة "بوكو حرام" أطلقت سراح 91 تلميذة على الأقل بعد نحو شهر من اختطافهن .
وقال لاي في بيان، إن التلميذات المحررات كن من بين إجمالي 110 تلميذات اختطفتهن الجماعة في فبراير/ الماضي من مدرستهن بمنطقة "دابتشي" في ولاية "يوبي" شمال شرقي البلاد .
وأوضح أنه "ما زالت هناك جهود جارية لضمان إطلاق سراح المتبقيات" .
وقال إن "مساعي إطلاق سراح المختطفات تمت من خلال قنوات سرية وبمساعدة بعض أصدقاء البلاد وبدون شروط"، دون مزيد من التفاصيل .
وأضاف، بحسب وكالة أنباء الأناضول: إن "تلك العملية حققت نجاحًا دون اللجوء إلى العنف" .
وقال إن "الحكومة تدرك جيدًا أن العنف والمواجهة كان من شأنهما تهديد حياة التلميذات" .
ولم يكشف الوزير النيجيري تحديدًا عن الأساليب التي تم اللجوء إليها في تحرير التلميذات .
وفي وقت سابق امس الاربعاء، أكد مسؤولان أمنيان، أنه "تم تحرير التلميذات" .
واختطفت الفتيات في 19 فبراير/شباط الماضي، وأثار اختطافهن ردة فعل دولية غاضبة .
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