الساعة الآن اليوم آخر تحديث 07:49:00 PM

أخبار محلية - سياسية

مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني

التاريخ : 22-03-2018 - 03:01:00 مساءً
الخرطوم في 22-3- 2018(سونا)-
أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي مشروع قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني لسنة 2018 والذي قدمه أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء.
وقال د.عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية إن هذا القانون سبق وأن تم عرضه علي المجلس الذي أبدي حوله العديد من الملاحظات وكون لجنة لمراجعته حيث استوعبت كل التعديلات التي وجه بها مجلس الوزراء.
كما أجاز مجلس الوزراء مجموعة من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية بين حكومة السودان والجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال تشجيع الإستثمار والتعاون في مجال التدريب المهني وبين حكومة السودان والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال التنمية الإجتماعية والمناطق والمدن الصناعية.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء