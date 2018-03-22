والي كسلا يستقبل قائد قوات الدعم السريع‎

كسلا 22-3- 2018م (سونا)-

استقبل والي كسلا الاستاذ آدم جماع آدم وعدد من قيادات الولاية التشريعية والتنفيذية والسياسية والامنية والاهلية والقطاعات المختلفة ــ استقبلوا بمطار كسلا الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع الذي يزور الولاية في اطار تفقد قوات الدعم السريع بالولاية.

واطلع حميدتي خلال اجتماع لجنة أمن الولاية برئاسة والي الولاية، اطلع على المهددات الامنية التي تواجه الولاية والمجهودات الكبيرة التي قامت بها الولاية عبر الاجهزة الامنية المختلفة لمواجهة التحديات باعتبار ان ولاية كسلا تمثل بوابة السودان من الجهة الشرقية.

وأوضح اللواء شرطة الدكتور يحيي الهادي سليمان مدير شرطة الولاية مقرر لجنة الامن ان الاجتماع استعرض الانجازات التي تمت خلال الفترة الماضية والجوانب المتعلقة باعلان حالة الطوارئ بالولاية وما تم في هذا الاطار بالاضافة الي جهود مكافحة التهريب باشكاله المختلفة خاصة التهريب السلعي لدول الجوار، مشيدا في ذات الوقت بالنجاحات التي حققتها قوات الدعم السريع في اطار تأمين وحماية وضبط المناطق الحدودية علاوة علي الاعمال المنفذة في الجوانب الاجتماعية والانسانية ومدى تفهم مواطن الولاية لهذه الاعمال وترحيبه بها مضيفا ان زيارة قائد قوات الدعم السريع للولاية سيكون لها مابعدها خاصة تعزيز الجوانب الامنية والاستمرارية في البرامج الاجتماعية التي نفذتها قوات الدعم الريع بالولاية خلال الفترة الماضية.

