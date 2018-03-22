قائد قوات الدعم السريع يعرب عن سعادته بوجود قواته بولاية كسلا لتأمين البلاد وحمايتها

كسلا 22-3-2018م (سونا)-

أعرب الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع الذي يزور ولاية كسلا في إطار تفقد قوات الدعم السريع بالولاية اعرب عن سعادته بوجود قوات الدعم السريع بولاية كسلا لتأمين البلاد وحمايتها خاصة تهريب المواد والسلع الاستهلاكية التي تقوم الدولة بدعمها .

وفي لقاء مع قيادات الإدارة الأهلية بالولاية من العمد والمشائح والنظار ووكلاء النظار عبر الفريق محمد حمدان دقلو عن تقديره لحفاوة الاستقبال من مواطني وقيادات الولاية المختلفة الأمر الذي يدل على وحدة وتماسك أهل الولاية مع بعضهم واتباعهم لمنهج الشوري داعيا في هذا الصدد الى اخلاص النية في العمل لله، مشددا بعدم المجاملة مع أي شخص حالة تنفيذ الجوانب المتعلقة بحماية امن واستقرار البلاد.

وأضاف حميدتي: (لسنا ضد أحد من دول الجوار ونقوم باحترام الجوار). وقال إن ما نريده احترام الجيرة كشئ أساسي وواجب، مؤكدا ان العلاقة بين السودان ودول الجوار قائمة على تبادل الثقة، مشيرا الى ان بقاء قوات الدعم السريع بشرق السودان سيخضع لنجاح التجربة حتى تكون نواة في المنطقة مرحبا في ذات الوقت بانضمام مجموعة من ابناء شرق السودان لقوات الدعم السريع .

من جانبهم رحبت قيادات الادارة الاهلية بزيارة قائد قوات الدعم السريع مشيرين إلى الفوائد التي تحققت من وجود القوة وحدها لكافة النشاطات الاجرامية علي مستوي المنطقة والتصدي لكافة المهددات الامنية بالولاية.