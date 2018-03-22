مجلس الوزراء يتلقى تنويراً حول زيارة رئيس الجمهورية لكل من مصر ورواندا

الخرطوم 22-3- 2018م(سونا)-

تلقى مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي تنويرا من بروفسير إبراهيم غندور وزير الخارجية حول زيارة رئيس الجمهورية لمصر والتي حظيت باهتمام من القيادة المصرية وتضمنت إجتماع ثنائي بين الرئيسين المشير عمر البشير والمشير عبد الفتاح السيسي.

وقال د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية إنه تم الاتفاق خلال الزيارة على استمرار عمل اللجان المشتركة بين البلدين وعددها 27 لجنة لتقديم توصيات تدفع بمسيرة العمل المشترك.

واستمع المجلس أيضا إلى تنوير حول مشاركة رئيس الجمهورية في قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية حول إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية بكيغالي والتي وقع فيها رئيس الجمهورية على الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية.