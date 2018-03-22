رئيس هيئة الجمارك ومدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب يدشنان الزوارق الجديدة بشعبة المكافحة البحرية

الخرطوم 22-3-2018(سونا) -

تم صباح اليوم تدشين القوارب الجديدة بشعبة المكافحة البحرية بالبحر الاحمر وسط حضور رسمي كبير يتقدمه اللواء شرطة د. بشير الطاهر بشير رئيس هيئة الجمارك واللواء شرطة عيسى آدم اسماعيل مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب واللواء شرطة حقوقي مصطفى حسن العبد مدير دائرة جمارك البحر الأحمر واعضاء اللجنة العليا لدعم وتطوير مكافحة التهريب وقادة الأجهزة الأمنية بالبحر الاحمر ومنسوبي الجمارك والمكافحة.

وأكد اللواء شرطة د.بشير الطاهر بشير اهتمامهم بتطوير مكافحة التهريب وأن المكافحة قدمت العديد من الشهداء في سبيل حماية الاقتصاد وصون الحدود ، مؤكدا جاهزية قوات مكافحة التهريب بالرغم من التحديات التي تواجهها والمتمثلة في انتشار وتطور جريمة التهريب ، مشيرا إلى أن قوات المكافحة منتشرة في كافة ربوع البلاد بريا وبحريا وفي القريب سيكون هنالك انتشار جوي عبر استجلاب عدد من الطائرات لمراقبة الحدود الكترونيا كما ثمن سيادته دور اللجنه العليا لدعم مكافحة التهريب وتقدم بالشكر لقائد القوات البحرية وقادة الاجهزة الامنية للتعاون الكبير والتنسيق التام.

واعرب مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب عن سعادته بتدشين الزوارق الجديدة وتقدم بالشكر للجنة العليا لدعم وتطوير قوات مكافحة التهريب من خلال تقديم الدعم الفني واللوجستي وبناء المعسكرات المتقدمة حيت تم تشييد أكثر من عشرين موقع متقدم بولايات السودان المختلفة بولايات البحر الاحمر وكسلا والنيل الأزرق وولايات دارفور والنيل الأبيض والولاية الشمالية مؤكدا جاهزية قوات مكافحة التهريب بكل شعبها البحرية والبرية والنهرية لحماية الاقتصاد وصون الحدود.

العقيد شرطة محمد مصطفى الطائف مدير مكافحة التهريب قطاع البحر الاحمر واوضح أن الزوارق البحرية الجديدة تعد إضافة نوعية جديدة ومتطورة ومعدة بأحدث الأجهزة والتقنيات الملاحية لتغطية الساحل البحري الممتد بطول أربعمائة ميل بحري تقريبا في كل النقاط المنتشرة في بورتسودان عقيق وسواكن واوسيف وبالتنسيق التام مع شركاء الأمن البحري.

وفي ختام التدشين تم تقديم عرض بحري من قبل قوة المكافحة البحرية نال استحسان الحضور الذي ضاقت به ساحة الاحتفال.