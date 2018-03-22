مالية الخرطوم: معاش الناس وخفض الأسعار تشكل هماً كبيراً لقادة الولاية

الخرطوم 22-3-2018 (سونا) - أكد الأستاذ عادل محمد عثمان وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم؛ أن من أولويات وزارته قضية معاش الناس وتخفيف العبء المعيشي لمواطن الولاية وخفض الأسعار والارتقاء بالأوضاع المعيشية والتي تشكل هماً كبيراً لقادة الولاية والتي وجهت بأن تكون الأولوية في موازنات الولاية هي قضية قفة الملاح .

جاء ذلك لدى ترؤسه الاجتماع الموسع الذي ضم لجنة السلع الاستراتيجية والاتحاد التعاوني بولاية الخرطوم والمؤسسة التعاونية للعاملين بولاية الخرطوم ومؤسسة الخرطوم التعاونية ومسجل عام الجمعيات التعاونية بالوزارة؛ وذلك بحضور مدير عام الوزارة ورئيس القطاع الاقتصادي بالوزارة، وبحث الاجتماع إعادة هيكلة التعاون وكيفية مساهمته في اقتصاديات الولاية لتحقيق مطلوباته؛ ليلعب دوراً رئيسياً في تخفيف العبء المعيشي على مواطن الولاية من أبعاد استراتيجية ورؤية علمية وضرورة توفير السلع الاستهلاكية الضرورية لمواطن الولاية لشهر رمضان المعظم؛ وذلك عبر آليات البيع المباشر للاتحاد التعاوني بولاية الخرطوم؛ وذلك عبر توفير (15) سلعة أساسية يتم توزيعها عبر الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بمواقع العمل والسكن ، ووجه الاجتماع الإدارة العامة لاقتصاديات التعاون بضرورة ترتيب التمويل مع بنك النيل .

كما أمن الاجتماع على تكوين لجنة من وزارة الزراعة ولجنة السلع الاسترتيجية والأمن الاقتصادي والزكاة والتنمية الاجتماعية واتحاد عمال ولاية الخرطوم ومدير عام شركة رويال جكن؛ وذلك لرفع تصور مقترح لبرنامج شهر رمضان المعظم .

وقال وزير مالية الخرطوم إن الخطة الاستراتيجية لولاية الخرطوم هي توفير معاش الناس وتجويد الخدمات الضرورية لمواطن الولاية، بجانب تنشيط العمل بأسواق البيع المخفض وإحكام دور الرقابة والتفتيش للأسواق وتفعيل دور شرطة حماية المستهلك ومعالجة مطلوباتها حتى تضطلع بمهامها الموكلة لها .

وعلى ذات الصعيد كشف د. عادل عبد العزيز رئيس قطاع الاقتصاد بالوزارة إن اللجنة العليا للمحفظة القومية للعاملين قد قررت تخصيص (1,8) مليار جنيه لسلع رمضان المقبل للعاملين بالدولة باعتبار شهر رمضان موسم استهلاك عال علي أن يتم التركيز علي السلع الأساسية ، كاشفاً عن اتجاه المحفظة عبر منتجات جديدة مثل السلة المدرسية وفرحة العيد .

