صندوق الإسكان: شركة كورية تبدي رغبتها للاستثمار العقاري في السودان

الخرطوم 22-3-2018(سونا) -

أعلن الدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبية المدير التنفيذي للصندوق القومي للإسكان والتعمير أن شركة (دي ام اي) الكورية للصناعات الهندسية ابدت رغبتها في الاستثمار العقاري في السودان.

وأوضح في تصريح لـ(سونا) أنه التقى بمكتبه بالمدير الإقليمي للشركة بإفريقيا التي تزور السودان هذه الأيام ضمن جولة لعدد من الدول الإفريقية والشرق الأوسط بغرض التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وفتح آفاق للتعاون المشترك، مشيرا إلى أن اللقاء مع وفد الشركة تناول واقع الاستثمار في السودان في مجال الإسكان والعقارات والدور الذي يضطلع به الصندوق والفرص المتوفرة للاستثمار بالولايات وبخاصة ولاية الخرطوم.

وأوضح أن الوفد زار صندوق الإسكان بولاية الخرطوم وبحث سبل التنسيق المشترك في مجال تخصص الشركة التي تعمل في التمويل وتقانات بدائل البناء الاسمنتية الآلية قليلة التكلفة وسفلتة الطرق، معربا عن أمله في أن تحقق الزيارة اهدافها وتستفيد البلاد من إمكانات وخبرات الشركة المالية والفنية.