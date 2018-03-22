غلام الدين يدعو اتحاد العمال لتوفير تمويل للمشروعات المشتركة

الخرطوم 22-3-2018م (سونا ) - دعا الدكتور غلام الدين عثمان آدم؛ الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير اتحاد عام نقابات عمال السودان الى ضرورة السعي معا لاستقطاب تمويل طويل الأجل بفوائد أقل لمشروعات الإسكان التي تخص منسوبي الاتحاد، مؤكدا جاهزية الصندوق للتعاون المشترك، وأن التمويل يعتبر من أبرز التحديات والعقبات التي تواجه عمل الصندوق .

وأوضح - في تصريح لـ(سونا) - معلقا على مادار في منبر الإسكان الثاني الذي نظمه الصندوق مع الاتحاد أمس ان المنبر تناول سبل التعاون المشترك بين الطرفين لتوفير مساكن للعاملين في الدولة بالاستفادة من إمكانات كل طرف، مبينا أن الاتحاد يمتلك قدرات مالية وشبكة من العلاقات تساعده في تيسير الحصول علي مال دوار لمشروعاته حتى يتسنى للصندوق توفير سكن قليل التكلفة لمنسوبي الاتحاد وبأقساط ميسرة بالعاصمة الولايات .

وذكر غلام أن هناك فرصة للشراكة الذكية بين الطرفين عبر تنفيذ مشروعات للإسكان التعاوني والادخار السكني بالاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال، مبينا أن الاتحاد في خطته الاستراتيجية في دورته هذه يستهدف تنفيذ مائة ألف وحدة سكنية و21 مدينة سكنية وصناعية بالولايات المختلفة .

وقال إن الطرفين لهما تعاون سابق وللاتحاد ممثلين بمجالس إدارات صناديق الإسكان فضلا عن تخصيص نسبة من السكن الشعبي والاقتصادي لمنسوبي الاتحاد، معلنا عن أن المنبر أمن على الاتفاق على تفعيل التعاون بين الجانبين وتشكيل لجنة مشتركة لوضع خطط وبرامج وللإشراف على تنفيذها للإسكان الاقتصادي

ومختلف أنماطه لصالح العاملين في الدولة.