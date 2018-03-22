كاشا يرأس اجتماع اللجنة العليا لزيارة رئيس الجمهورية لولاية النيل الأبيض

كوستي في 22- 8 - 2018م ( سونا ) رأس الدكتور عبدالحميد موسي كاشا والى النيل الابيض بقاعة امانة الحكومه بربك اليوم اجتماع اللجنة العليا للترتيب لزيارة رئيس الجمهوريه للولاية والتي حدد لها الرابع من ابريل المقبل بحضور اعضاء اللجنه العليا ورؤساء اللجان الفنية ،

وناقش الاجتماع تفاصيل الزيارة التي تستغرق يومين ويفتتح خلالها عددا من المشروعات التنموية والخدمية ويخاطب لقاءات جماهيرية بكل من ربك ، الجزيرة ابا وكوستي ،

وقال والي ولاية النيل الأبيض إن رئيس الجمهورية سيفتتح خلال زيارته للولاية 17مشروعاً خدميا وتنمويا ستشكل اضافة حقيقية للبنيات التحتية للولاية ،

واشار الى ان ابرز هذه المشروعات هو مطار كنانة الدولي ، استاد ربك الاولمبي ، استاد الجزيرة ابا ، مستشفى جموعة للنساء والتوليد التخصصي الخيري بربك ، مستشفى عبد الباسط حمزه للاطفال بربك ، مستشفى الكلى بربك ، مجمع العمليات الجراحى بربك ، بالاضافة لتدشين سفلتة الطرق الداخلية بربك وكوستي ، رئاسة هيئة الجمارك بكوستي ، افتتاح مسرح كوستى القومى ، وتدشين المرحلة الأولى من سفلتة الطريق الغربي كوستي، الفاشوية، الشور الدويم بطول 103كليو ،

كما استمع الاجتماع لتقارير من رؤساء اللجان للمحليات التي تشملها زيارة رئيس الجمهورية وهي ربك، كوستي وقلي ، من حيث جاهزية المنشآت التي سيتم افتتاحها والتحضير للقاءات الجماهيرية.

