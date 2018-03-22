النائب العام يلتقي بمدير جامعة أم درمان الإسلامية

الخرطوم 22-3-2018 (سونا) - التقي مولانا عمر أحمد محمد النائب العام بمكتبه بمقر النيابة العامة بالخرطوم بالبروفيسور حسن عباس حسن مدير جامعة أم درمان الإسلامية والبروفيسور طارق حسن ابنعوف عميد كلية الشريعة والقانون بالجامعة.

وتطرق اللقاء بالبحث الي القواسم المشتركة بين النيابة العامة والجامعة الاسلامية ممثلة في كلية الشريعة والقانون ومدى اسهام الجانبين في التدريب المشترك ومواكبة المناهج للتطورات التي تشهدها الجريمة .

واشار النائب العام خلال اللقاء الى ان الجريمة شهدت تطورا متسارعا في مجالات كثيرة من بينها الاتجار بالبشر وغسل الاموال وجرائم المعلوماتية والارهاب وان السودان اصبح بلدا عابرا لهذه الجرائم مما يتطلب تطورا في المناهج الدراسية من حيث التعديل والتنقيح والتحديث حتى يستطيع الطالب الوقوف على التطورات التي حدثت في طرق ارتكاب الجريمة .

واعلن مولانا عمر استعداد النيابة العامة للمشاركة مع الجامعة الاسلامية في كافة الجهود التي تستهدف رفع قدرات طالب القانون ومن بينها مجال التدريب عبر توقيع شراكة بين ادارتي التدريب.

في ذات الصعيد اكد البروفسير حسن عباس إن كلية الشريعة والقانون بالجامعة اسهمت بقدر كبير في رفد الاجهزة العدلية بالبلاد بكافة تخصصاتها بخريجيها، مشددا على ضرورة ربط الدراسة النظرية بالتدريب العملي ومواكبة الخريج للتطورات التي تشهدها الجريمة وان النيابة العامة يقع علي عاتقها الدور الاكبر في هذا الخصوص .

ودعا عميد كلية الشريعة والقانون بالجامعة الي ضرورة وجود شراكة بين النيابة العامة والجامعة الاسلامية في مجال التدريب وخاصة التدريب العملي لمواكبة المستجدات التي طرأت علي طرق ارتكاب الجريمة .

وشارك في اللقاء دكتور محمد أحمد علي نائب عميد كلية الشريعة والقانون ومن جانب النيابة العامة مولانا انتصار عبد العال رئيس النيابة العامة ومولانا عامر محمد ابراهيم المدير التنفيذي لمكتب النائب العام.

