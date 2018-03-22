وزارة التخطيط : توجيهات بالتوسع فى استخدام أجهزة الكشف عن شبكات الخدمات في باطن الأرض

الخرطوم 22-3-2018م(سونا) - أكدت وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم أن مركز شبكات المرافق سيعمل على تنفيذ خطة طموحة داخل ولاية الخرطوم والولايات الأخرى بعد أن أصبح المركز يمتلك أجهزة متطورة للكشف عن شبكات الخدمات داخل باطن الأرض.

ووجه اجتماع مجلس ادارة المركز برئاسة وزير التخطيط العمراني دكتور مهندس جمال محمود بحضور وزير البنى التحتية مهندس خالد محمد خير وجه بتدشين حملة ترويج واسعة للخدمات التي يقدمها المركز وتكثيف الاتصالات مع بيوت الخبرة والجهات الاستشارية والمقاولين وكافة الجهات العاملة في تصميم وتنفيذ المشاريع والمباني والعقارات.

كما طالب المجلس بضرورة إحكام التنسيق مع الشركاء والمؤسسات العاملة في خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي والهاتف بالإضافة الى التنسيق مع وزارة البنى التحتية للاستفادة من خدمات المركز والحصول على معلومات حول شبكات المرافق الواقعة في مسارات الطرق.

وكان المهندس محمد نصر مدير عام المركز قدم تقرير أداء المركز ومن أبرز ما تضمنة من عمال جمع بيانات خدمات شبكات المرافق ودراسة مناطق تكثيف المباني بالولاية وأضاف نصر: إن المركز حصل مؤخرا على أجهزة لكشف تسربيات المياه والكشف عن المواد البلاستيكية؛ فضلا عن جهاز رادار يستخدم للكشف عن كل الخدمات الموجودة في باطن الأرض.