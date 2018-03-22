رئيس القضاء يقف على سير العمل بمحاكم الروصيرص ويطلق سراح 40نزيل ونزيلة من سجن الروصيرص

الروصيرص 22-3-2018 (سونا) -

قام مولانا بروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء والوفد القضائي المرافق له والأستاذ حسين يس حمد والي الولاية صباح اليوم بزيارة لمجمع محاكم وتسجيلات الروصيرص وسجن الروصيرص حيث وقف علي سير الأوضاع بالمحاكم .

وأعلن عن إطلاق سراح عدد 40 نزيلا ونزيلة من سجن الروصيرص ، وتبرع لسجينة تم اطلاق سراحها بمبلغ مالي مقدر تشجيعاً لاطفالها الذين كانوا يواصلون دراستهم من داخل السجن بنجاح . ووجه باستعجال النظر في الدعاوى و تجويد الاداء القضائي بالولاية تحقيقا للعدل .

واطمأن رئيس القضاء علي بيئة العمل الداخلية بالمحاكم موجها بحل المشاكل التي تواجه سير العمل وسد الفجوات والنقص في المحاكم.

وفي سياق متصل التقى رئيس القضاء بالمحامين في الولاية واستمع الى استفساراتهم وأمن على ضرورة رفع مستوى التعاون بين السلطة القضائية ونقابة المحامين. كما اجتمع بقضاة الجهاز القضائي بالولاية وقام بتنويرهم عن مشروعات القضائية في السكن والعلاج وتشييد المحاكم واستراتيجية السلطة القضائية بشكل عام.

