وكيل الزراعة يبحث مع وزيرة الدولة للامن الغذائي بالامارات سبل تطوير العلاقات الثنائية

الخرطوم 22-3-2018م (سونا) - اتفقت وزارة الزراعة والغابات وجائزة خليفة لمهرجان النخيل والتمور ان يتم قيام المهرجان الدولي الثاني بالسودان وانشاء عدة مخازن مبردة للتمور وبورصة للتمور بالسودان تحت رعاية جائزة خليفة.

واعلن ذلك لـ(سونا) الدكتور بدرالدين الشيخ وكيل وزارة الزراعة والغابات عقب وصوله اليوم بعد أن شارك في مهرجان النخيل والتمور الذي تقيمه جائزة الشيخ خليفة بأبوظبي سنويا موضحا ان مشاركة السودان هدفت إلى الاهتمام بمحصول التمور وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

واشار الشيخ الى انه بحث مع وزيرة الدولة للامن الغذائي بالامارات سبل تطوير العلاقات الثنائية وتمت مناقشة دعم الامارات لوزارة الزراعة والغابات و تنشيط المشاريع الاستثمارية الاماراتية بالسودان وتم تقديم دعوة لها لزيارة السودان لافتا إلى أن مشاركة السودان في المهرجان هي ضمن اربع دول رئيسة تشترك فيه مشيدا بحفاوة الاستقبال وتنظيم المهرجان، معربا عن امله ان يشهد مهرجان التمور بالسودان تطورا ومشاركة دولية رائدة في هذا المجال.