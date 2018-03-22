مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية

الخرطوم 22-3-2018 (سونا)- أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018 والذي قدمته د.تهاني عبد الله عطية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي بموجبه تم الغاء القانون السابق لسنة 2017 لمواكبة التطور التقني الهائل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وظهور جرائم حديثة يتم ارتكابها بواسطة برامج وتقنيات حديثة.

واوضح د.عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية أن القانون جاء لاستيعاب الجرائم متعدية الأثر عابرة الحدود والجرائم الواقعة علي النفس والأموال والحقوق واعتراض التحويلات المالية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وإثارة الكراهية ضد الطوائف والجماعات وجرائم الآداب والنظام العام ونشر الاخبار الكاذبة واشانة السمعة وانتهاك حرمة العقائد الدينية واهانتها وغسل الاموال والارهاب والاتجار بالبشر وكذلك جرائم المؤثرات العقلية من مخدرات وخمور وتهديد الأطفال وفاقدي التمييز.

وشدد مشروع القانون علي العقوبات التي تترتب على هذه الجرائم ورفعها الي عشر سنوات.

ووجه مجلس الوزراء بتشديد العقوبة علي الجرائم الموجهة ضد الدولة والتي تهدد النسيج الاجتماعي وتنتهك حرمة الأفراد.

