وفد البنك الدولي يختتم زيارة عمل الى شمال دارفور

الفاشر 22-03-2018م (سونا) - اختتم وفد بعثة البنك الدولي بالسودان - الذي بدأ زيارته الى ولاية شمال دارفور برئاسة المديري القطري اداما كوليبالي - اختتم زيارته اليوم.

وعقد الوفد عددا من الاجتماعات مع والي الولاية عبد الواحد يوسف ابراهيم، ووزيري المالية والاقتصاد والتربية والتعليم والشركاء والمستفيدين من مشروعات التنمية الاقتصادية ودعم السلام التي نفذها البنك ببعض محليات الولاية.

كما شمل برنامج الوفد زيارات ميدانية الى عدد من المناطق بريفى الفاشر وقف خلالها على مستوى تنفيذ مشروعات دعم تعليم الأساس بجانب تفقد مخازن الكتاب المدرسي الممول من البنك.

وأكد الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي الدكتور مسلم الأمير عضو الوفد مضي البنك في تقديم الدعم الفني لوزارة المالية بالولاية لتواصل تنفيذ برامجها في تدريب الكادر البشري وتوفير معينات العمل.

وقال الخبير الاقتصادي إن زيارة وفد البنك الدولي الى ولاية شمال دارفور جاءت بغرض الوقوف على مستوى تنفيذ مشروع تقوية تعليم الأساس ومشروعات بناء السلام والتنمية والتنمية الاقتصادية، مبينا أن جملة تكلفة مشروعات البنك تجاه تعليم الأساس قد بلغ 76 مليون دولار، مشيرا الى تلك الإنجازات قد حفزت البنك لمواصلة تقديم الدعم الفني للولاية.

واستعرض المدير العام لوزارة المالية بالولاية - خلال الاجتماع - تجربة الولاية تجاه برامج الشراكة التحصيلية، التحصيل الالكتروني، حوسبة مرتبات العاملين، وبرنامج الدفع الالكتروني، مؤكدا أن الوزارة حققت نجاحات ملموسة في تلك الجوانب.

فيما قدم مديرو الإدارات خطط عملهم المستقبلية والمشكلات التى تواجههم، مشيرين الى أهمية التدريب وتوفير معينات العمل.



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