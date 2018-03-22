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وول ستريت تهبط 1% بفعل مخاوف تجارية وخسائر قطاع التكنولوجيا

التاريخ : 22-03-2018 - 07:08:00 مساءً
واشنطن 22-03-2018م (رويترز) - تراجعت الأسهم الأمريكية بشدة عند الفتح يوم الخميس حيث هوت أسهم قطاع التكنولوجيا وسط مخاوف بشأن زيادة القواعد التنظيمية بعد أزمة فيسبوك المتعلقة بخصوصية البيانات إضافة إلى عزم أمريكا فرض رسوم جمركية على الصين وهو ما أذكى مخاوف نشوب حرب تجارية.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 277.24 نقطة أو 1.12 بالمئة إلى 24405.07 نقطة.

ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 27.14 نقطة أو واحد بالمئة إلى 2684.79 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 87.81 نقطة أو 1.2 بالمئة إلى 7257.47 نقطة.

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