توقيع اتفاقية لتشييد مطار الخرطوم الجديد مع شركة سوما التركية

الخرطوم 22-3-2018 (سونا) - وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مع شركة سوما التركية اتفاقية لتشييد مطار الخرطوم الجديد بنظام البوت، وتبلغ التكلفة الكلية لتشييد المطار مليار ومائة خمسين مليون دولار، منها المرحلة الأولى تبلغ تكلفتها 800 مليون دولار، ووقع نيابة عن حكومة السودان الفريق أول د. محمد عثمان سليمان الركابي وزير المالية والتخطيط الاقتصادى، فيما وقع عن شركة سوما التركية سليم بورا رئيس مجلس الإدارة لشركة .

وتمت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور نائب وزير الاقتصاد التركي الفاتح متين والسفير التركي بالخرطوم ، ووزراء القطاع الاقتصادي وسلطة الطيران المدني وشركة المطارات القابضة ووحدة تنفيذ المطار الجديد ووزارة العدل.

وأعلن وزير المالية - عقب مراسم توقيع الاتفاقية - أن الاتفاقية تمثل منطلقاً جديدا في مجال الاستثمار وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية في السودان التي تتماشى مع السياسات الدولة الرامية لتمكين وإتاحة الفرص للقطاع الخاص الأجنبي والمحلي للاستثمار بطرق حديثة ومنها على سبيل المثال نظام البوت.

وقال وزير المالية إن وزارة المالية وضعت أن يكون الهدف النهائي من الاتفاق إنشاء مطار عالمي يليق بحكومة السودان ويساهم في دفع عجلة الاقتصاد السوداني وإعطاء صورة مشرفة عن إمكانيات السودان الاقتصادية من خلال موقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط قارات آسيا وأفريقيا وأروبا، مبيناً أن دخول الشركات التركية في الاستثمار المباشر في مشاريع البنية الأساسية سيشجع العديد من الشركات الدولية على الدخول في استثمارات مشابهة.

وقال إن إنشاء مطار دولي حديث يشجع تطوير صناعة الطيران في مختلف المجالات بالسودان، كاشفا عن تفاوض مع الخطوط التركية لإنشاء شراكة مع الخطوط الجوية السودانية .

من جانبه أوضح الفاتح متين؛ نائب وزير الاقتصاد التركي أن شركة سوما نجحت في أعمال الإنشاءات في 15 دولة منها 11 دولة في أفريقيا، وتعهد أمام الحضور بإكمال المرحلة الأولى في 30 شهرا بدلاً من 36 شهراً الفترة المحددة في زمن الاتفاقية.

وقال إن السودان يعتبر بوابة افريقيا وسيتم فيه تنفيذ أكبر وأجمل مطار في أفريقيا وحركة الطيران فيه تستوعب مليون شخص من السودان، كاشفاً عن زيارة سيقوم بها للسودان في مايو المقبل سيرافقه فيها عدد كبير من الشركات في مجال التعدين والثروة الحيوانية والزراعة ، معلناً عن رفع التبادل التجاري بين البلدين الى 30 مليار دولار، مشيراً الى عودة الخطوط التركية لعملها في السودان في رحلاتها من تركيا الى بورتسودان .

الى ذلك أشار عبدالله ابراهيم وكيل التخطيط بوزارة المالية إلى أن الاتفاقية مع شركة سوما ستكون فاتحة خير في التعاون، وقال: بذلت فيها جهودا كبيرة من كل الجهات ذات الصلة من لجان عمل مشتركة منها 3 لجان مالية وقانونية وفنية، وأضاف: إن التفاوض مع شركة سوما استمر لفترة 7 شهور تم الاستعانة فيها ببيت خبرة؛ حيث تمت زيارات ميدانية للمطارات التي نفذتها الشركة في تركيا والسنغال، مبينا أن البرنامج المطروح من الدولة هو تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص وتمويل البنيات التحتية بنظام البوت.

وقال إنه تم من خلال المناقشات الوصول الى اتفاق يضمن للسودان إنشاء مطار حديث يغير الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأبان سليم بورا؛ رئيس مجلس الإدارة لشركة سوما التركية أن العمل الذي تم بذلت فيه جهود كبيرة من كل الأطراف السودانية التركية، وقال إن شركة سوما تعمل 30 عاما في مجال البنيات التحتية، بأعلي كولتي في كل الدول ، وأضاف: أعمال الشركة موجودة في كل العالم، مشيراً الى أن مطار الخرطوم من المواقع الاستراتيجية في العالم، وقال إن توقيع مذكرة تفاهم بين الرئيسين البشير وأوردغان لإنشاء المطار جعل المسؤولية الكبيرة تقع على عاتقنا.

