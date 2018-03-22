مجلس الوزراء يطمئن على سير امتحانات الشهادة السودانية

الخرطوم في 223/2018 (سونا) - اطمأن مجلس الوزراء - في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي - على سير امتحانات الشهادة السودانية؛ وذلك من خلال إفادة قدمتها الأستاذة آسيا محمد عبدالله وزيرة التربية والتعليم.

وأكدت الوزيرة أن أعمال الامتحانات تسير بصورة طيبة وطبيعية دون أن يعكر صفوها أي حادث أو عمل يعرقل سيرها، وأن الأسئلة كلها جاءت في إطار المنهج المعتمد.

من جانبه؛ قدم بروفيسور عبداللطيف العجبمي وزير الزراعة والغابات تنويرا حول انطلاقة الأسبوع الوطني للزراعة؛ الذي تبدأ فعالياته غدا بالخرطوم بشراكة بين وزارات الزراعة والثروة الحيوانية والضمان والتنمية الاجتماعية؛ حيث يتضمن مجموعة من ورش العمل والمؤتمرات العلمية والفعاليات الثقافية.

إلى ذلك قدم الفريق شرطة حامد منان وزير الداخلية تنويرا للمجلس حول فعاليات منظمة الأسلحة الصغيرة والخفيفة بمنطقة البحيرات العظمي والقرن الأفريقي ودول الجوار، وتم انتخاب الفريق أمين عبدالقادر من السودان أمينا عاما للمنظمة لمدة خمس سنوات.

