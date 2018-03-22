النائب الأول لرئيس الجمهورية يطلع على أداء لجنة متابعة إنجاح الموسم الزراعي

الخرطوم في 22-3/2018 (سونا ) - اطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح على أداء لجنة متابعة إنجاح الموسم الزراعي.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء السادة أعضاء اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس قطاع التنمية الاقتصادية السيد/ مبارك الفاضل؛ والذي أوضح - في تصريحات صحفية - أن اللقاء طمأنه على اكتمال الترتيبات المالية والفنية المتعلقة بإنجاح الموسم الزراعي الصيفي القادم.

وأبان أن اللجنة راجعت كافة احتياجات الموسم الزراعي تأسيساً على المساحة التأشيرية التى تقدمت بها وزارة الزراعة بالتنسيق مع الولايات المختلفة والتي تستهدف زراعة حوالي 46 مليون فدان ، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة رصدت مبالغ مقدرة ضمن ميزانيتها لهذا العام لتوفير المدخلات والمعدات والآليات للموسم الزراعي الجديد.

وقال رئيس اللجنة السيد/ مبارك الفاضل أن البنك الزراعي قدم خطة لتمويل حوالي (8) ملايين و(500) ألف فدان في القطاعين المروي والمطري تشمل المراحل الثلاث: التحضير والتشغيل والحصاد، موضحا أن صندوق تنمية الصادرات السعودي جدد خط التسهيلات لوزارة المالية بمبلغ قيمته حوالي (34) مليون دولار سيتم استغلالها لاستيراد السماد، مبينا أن اللجنة راجعت موقف الاستعداد في المشاريع القومية، وأكملت الاستعداد في مجال مكافحة الآفات.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء؛ رئيس قطاع التنمية الاقتصادية؛ أن اللجنة بحثت مدخلات الإنتاج المطلوبة للقطاع الخاص المنتج والتجاري، مبينا أن البنك الزراعي قام بتحويل الأموال لفروعه للبدء في شراء القمح من المزارعين بالسعر المعلن (750) جنيهاً للجوال وذلك لتشجيع الإنتاج.

وأبان نائب رئيس مجلس الوزراء السيد/ مبارك الفاضل أن السيد/ النائب الأول وجه لجنة متابعة إنجاح الموسم الزراعي بمواصلة عملها ومتابعة تنفيذ الإجراءات مع الجهات المعنية لإنجاح الموسم.

وفي السياق ذاته؛ كشف نائب رئيس مجلس الوزراء بأن إنتاج هذا العام كان وفيراً وحقق المزارعون أرباحاً كبيرة في محصولات القطن والقمح والسمسم ، وأكد سيادته أن تحضيرات الموسم الزراعي الصيفي بدأت منذ وقت مبكر حتى يكون موسماً ناجحاً.

