مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني

الخرطوم في 22-3-2018م (سونا) - أجاز مجلس الوزراء - في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي - مشروع قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني لسنة 2108 والذي قدمه الأمير أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء.

وقال د.عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء - في تصريحات صحفية - إن هذا القانون سبق وأن تم عرضه على المجلس الذي أبدى حوله العديد من الملاحظات، وكون لجنة لمراجعته استوعبت كل التعديلات التي وجه بها مجلس الوزراء.

كما أجاز مجلس الوزراء مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية بين حكومة السودان والجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال تشجيع الاستثمار والتعاون في مجال التدريب المهني وبين حكومة السودان والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال التنمية الاجتماعية والمناطق والمدن الصناعية.



