شركاء مشروع بناء السلام والتنمية بولاية شمال دارفور يطالبون البنك الدولي بتوفير التمويل

الفاشر22-3-2018م (سونا) - طالب الشركاء والمستفيدون من مشروع بناء السلام والتنمية بولاية شمال دارفور البنك الدولى بضرورة توفير التمويل اللازم لمشروع بناء السلام والتنمية لتنفيذ المرحلة الثانية خاصةً فى ظل هذه المرحلة الدقيقة التى تشهد فيها دارفور التعافى من الحرب والانتقال الى مرحلة السلام والتنمية.

وأشاروا خلال اللقاء الذى جمعهم بقاعة الامانة العامة للحكومة بالفاشر مع وفد البنك الدولى الذى يزور الولاية برئاسة المدير القطرى اداما كوليبالى بحضور منسق مشروع بناء السلام والتنمية مكتب السودان الحسين الخزين ومنسق مشروع بناء السلام والتنمية بالولاية المهندس أحمد موسى الجزولى، أشاروا الى المشروعات التى نفذها مشروع بناء السلام والتنمية والفوائد الكبيرة التى حققها وخاصةً فيما يتعلق بزيادة دخل الفرد فى اوساط النازحين بمعسكر ابوشوك بالفاشر، فضلاً عن توفير مياه الشرب للانسان والحيوان والتى افضت بدورها الى تخفيف حدة الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة بجانب المساهمة فى تغيير سلوك المجتمعات المحلية.

واشادوا بالمشروعات الرائدة التى نفذها مشروع بناء السلام والتنمية بدعم من البنك الدولي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادى.

واكد محمد خضر ممثل وفد البنك الدولي المرافق للمدير القطرى سعي البنك لتوفير التمويل اللازم لمشروع بناء السلام والتنمية للمرحلة الثانية حتى يضطلع بدوره تجاه تعزيز السلام والاستقرار وتحقيق التنمية بالولاية.

واشار الى اهمية استمرار الشراكة مع الحكومة لدفع مسيرة التنمية والتقدم، مثمناً الجهود التي بذلها مشروع بناء السلام والتنمية في المرحلة الماضية.

من جهته اشار منسق مشروع بناء السلام والتنمية مكتب السودان الى الآثار الايجابية التى احدثتها المشروعات المنفذة من قبل مشروعه بدعم من البنك الدولي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادى.

وقال إن مرحلة التعافي التي تشهدها شمال دارفور فضلاً عن التطور الكبير الذي طرأ على الاوضاع بالارض بسبب المشروعات في مجال تعزيز السلام وتحقيق التنمية والحد من النزاعات بين المزارعين والرعاة تتطلب ضرورة دعم البنك الدولي لمشروع بناء السلام والتنمية لتنفيذ المرحلة الثانية، كاشفاً عن وجود مساع من المشروع لتوقيع اتفاقية مع البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي العاملة بدارفور (اليوناميد) لترسيم المسارات بشمال دارفور في المرحلة المقبلة.

