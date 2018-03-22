والى كسلا يشيد بجهود القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ودورها الفاعل فى حماية مكتسبات البلاد

كسلا في 22/3/2018 (سونا) - ثمن والى ولاية كسلا الاستاذ آدم جماع آدم جهود القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وكافة الاجهزة الامنية ودورها الفاعل فى حماية مكتسبات البلاد وتحقيق السلام.

واضاف لدى مخاطبته بمعسكر النسور لقوات الدعم السريع القطاع الشرقى (المجموعة 19) بالمدرسة الزراعيه بمحلية ريفى اروما قوات الدعم السريع ان القوات اصبحت جزءا من الولاية وذلك بمشاركتهم قضايا المجتمع المختلفه ، وقال ان القوات فى اتم الاستعداد لصد اى محاولات للنيل من مكتسبات البلاد من قبل الخونة

ولفت الى الانجازات التي ظل تحققها القوات في ضبط العديد من المضبوطات من مواد استهلاكية وغيرها من المواد الضرورية مجددا شكره لقائد القوات الدعم السريع وحرصه لدعم البنيات التحتية بالولاية اضافة الى رفع الروح المعنوية لدى القوات حتى تواصل أداء مهامها بالصوره المثلى.

وحيا قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو الدور المتعاظم لمواطني ولاية كسلا بمختلف محليات الولاية لاستقبالهم وترحيبهم بقوات الدعم السريع منذ مجيئها الى الولايه مما كان له الاثر فى ان تكون ولاية كسلا اولى محطاته التفقدية للقوات.

وقال ان اجندة الدعم السريع الاساسية خدمة الوطن والمواطن فى مختلف ولايات البلاد والعمل على حماية مكتسباته بالتصدى لكل من تسول له نفسه بمحاولة زعزعة امن واستقرار البلاد، مشيدا بدور حكومة الولايه والعمد والنظار واللجنة الامنية وتعاونهم مع القوات فى تنفيذ البرامج والانشطة المختلفه بالولاية.

ودعا دقلو القوات الى ضرورة الالتزام والحفاظ على سمعة الدعم السريع والمشاركه في البرامج الخدمية بمحلية ريفى اروما باعتبارها مستضيفة معسكر النسور لقوات الدعم السريع مجددا جاهزية القوات للزود عن حمى الوطن وتقديم الغالى والنفيس فى سبيل الدفاع عنه

من جانبه ثمن معتمد محلية ريفى اروما الاستاذ ادريس اونور حامد دور قوات الدعم السريع في محاربة ظاهرة التهريب خاصة تهريب المواد الاستهلاكيه لدول الجوار، مشيرا الى أن قيادات مواطني المحلية يقفون صفا واحدا خلف القوات في تحقيق برامجهم المختلفة بالمحلية .

فيما ابدى المقدم مصعب محمد قائد معسكر النسور لقوات الدعم السريع المجموعة (19) القطاع الشرقي ابدى سعادته لحفاوة الاستقبال من قبل مواطني الولايه منذ ان وصلت القوات الى مدينة كسلا حتى استقرارها بمحلية ريفى اروما، مشيرا الى الروح المعنوية العاليه لدى القوات، مؤكدا جاهزيتهم واستعدادهم التام لمحاربة كافة الظواهر السالبة والتي تهدد امن واستقرار المواطن، مشيدا بالتعاون التام مع حكومة الولاية واللجنة الامنية والقيادات الاهلية بالولاية ووقوفهم خلف القوات .

وخلال اللقاء تم تكريم قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو من قبل القيادات الاهلية والنظار بمحلية ريفى اروما .

