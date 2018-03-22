مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون المجلس القومي للمهن الطبية والصحية

الخرطوم في 22 -3-2018 (سونا)- أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي مشروع قانون المجلس القومي للمهن الطبية والصحية لسنة 2018 والذي قدمه وزير مجلس الوزراء.

وتضمن التعديل إضافة إختصاصات للمجلس من بينها وضع المعايير والأسس والضوابط للممارسة الآمنة للمهنة أو للمهن الطبية والصحية وإضافة مخالفة تستوجب توقيع الجزاءات وتتعلق بمخالفة قواعد السلوك المهني.

كما اجاز مجلس الوزراء مشروع قانون المجلس الهندسي تعديل لسنة 2018 قدمه أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء وبمقتضاه تم تخويل المجلس سلطة التحقيق في كل المخالفات التي ترد إليه كما حدد القانون الشروط اللازمة لتسجيل المهندسين في كل درجات الهرم الهندسي.



