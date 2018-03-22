مجلس تنظيم مقاولي الاعمال الهندسية يشارك في ورشة تطوير صناعة التشييد باديس ابابا

الخرطوم 22-3-2018م (سونا) - يشارك مجلس تنظيم مقاولي الاعمال الهندسية بورشة عمل "تطوير صناعة التشييد" التي تستضيفها العاصمة الاثيوبية اديس ابابا فى الرابع والعشرون من مارس الجاري بمقر الاتحاد الافريقي بمشاركة عدد كبير من الدول الافريقية ، وقال المهندس مستشار مالك علي دنقلا رئيس المجلس فى تصريح لـ "سونا" ان الورشة تاتي بتنظيم مشترك بين وزارة التشييد ومجلس تطوير صناعة التشييد بإثيوبيا بالتعاون مع جامعة ردينق بالمملكة المتحدة مبينا انها تهدف الى بحث سبل واليات التعاون وتبادل الخبرات فى مجالات صناعة التشييد بين الدول الافريقية.

واشار دنقلا الى انه سوف يستعرض خلال اعمال الورشة ورقة عمل حول "صناعة التشييد بالسودان و الدروس المستفادة" مبينا ان الورشة تتضمن استعراض أوراق عمل مقدمة من كل من البروفيسور روجر فلانغان استاذ ادارة التشييد بجامعه ردينق بالمملكة المتحدة و البروفسور المساعد د. تبارك موسي بلال مديرة برنامج الماجستير في الاقتصاديات النامية بالجامعة ومهندس فهد محمد الحمادي رئيس اتحاد المقاولين العرب وفليب دوسي من اتحاد شركات المقاولات الأوربية العالمية والدكتور وبيشات جاكلي من جامعة اديس أبابا و المهندس موقس تيبيبو رئيس اتحاد المهنيين والمديرين بقطاع التشييد بإثيوبيا.

