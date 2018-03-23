ترامب يستبدل ماكماستر ببولتون مستشارا للأمن القومي

واشنطن 23-3-2018م(بي بي سي )- استبدل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر بجون بولتون، أحد صقور الدفاع والمبعوث السابق في الأمم المتحدة إبان حكم الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش.

وعبر ترامب في تغريدة كتبها على تويتر عن شكره للخدمات التي قدمها ماكماستر قائلا إنه أدى "عملا رائعا".

ويعد بولتون، من المؤيدين لاستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية وإيران، وقال لمحطة فوكس نيوز إن عمله سيكون في ضمان أن يتمتع الرئيس "بمدى كامل من الخيارات".

وسيكون مستشار الأمن القومي الثالث لترامب خلال فترة 14 شهرا من وجوده في الإدارة، وسيباشر العمل في منصبه الجديد الشهر المقبل.

وبات ماكماستر الأخير في سلسلة من الشخصيات البارزة التي غادرت البيت الأبيض مؤخرا.

إذ أقال ترامب الأسبوع الماضي عبر تغريدة في تويتر أيضا وزير خارجيته ريكس تيلرسون وعين مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مايك بومبيو بدلا عنه.

من هو جون بولتون؟

خدم بولتون، 69 عاما، والمشهور بشاربه الكث، في الإدارات الجمهورية للرؤساء رونالد ريغان وجورج هربرت بوش (الأب) وجورج دبليو بوش.

وقد عينه الرئيس بوش الأبن مبعوثا للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، وقد انتقد دبلوماسيون بشكل شخصي أسلوبه خلال هذه الفترة، واصفين إياه بأنه حاد جدا.

وساعد بولتون، بوصفه أحد المحافظين الجدد المتحمسين، في بناء ملف امتلاك صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل، الذي كشف لاحقا أنه كان خاطئا.

وفي بيان موجز الخميس، شكر الجنرال ماكماستر الرئيس ترامب لتعيينه قائلا إنه طلب التقاعد من الجيش الأمريكي في وقت لاحق هذا العام.

وسيغادر الجنرال البالغ من العمر 55 عاما بعد أن خدم لأكثر من سنة في منصب مستشار الأمن القومي.

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