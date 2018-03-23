وضع حجر الأساس لأكبر مشروع للطاقة الشمسية المُركَّزة في العالم بقدرة 700 ميجاوات في دبي

دبي23 -3- 2018م (ايتوس واير)- قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بوضع حجر الأساس للمرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وتعد أكبر مشروع استثماري للطاقة الشمسية المركّزة في العالم، وفق نظام المنتج المستقل، بقدرة 700 ميجاوات، ويتميز بأعلى برج شمسي بارتفاع 260 متراً، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية في العالم، وستمد هذه المرحلة 270 ألف مسكن بالطاقة، وتسهم في تخفيض أكثر من 1.4 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً. وسيستخدم المشروع تقنية عاكسات القطع المكافئ بقدرة 600 ميجاوات، وبرج الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات، على مساحة 43 كيلومتراً مربعاً باستثمارات 14.2 مليار درهم، وبسعر 7.3 سنت أمريكي للكيلووات ساعة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، أن عملية ترسيخ أسس البنى التحتية المتطورة اللازمة لدعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات تأتي في مقدمة الخطوات التي يتم اتخاذها من أجل ضمان موقع متقدم بين الأمم صانعة المستقبل، وتقديم القدوة في مجال الاستدامة والاعتماد على الحلول التي تكفل استمرار جهود التطوير وفق أرقى المعايير العالمية.

وأوضح سعادة/ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن المشروع يأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، بتسريع وتيرة العمل على مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة لتأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل في اقتصاد لا يعتمد على النفط، وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 75% من طاقة دبي من مصادر نظيفة، وتوجّه بالشكر إلى شركاء الهيئة في التحالف الذي يضم "أكوا باور" السعودية و"صندوق طريق الحرير" بالتعاون مع"شنغهاي إلكتريك" الصينية.

وقال محمد بن عبدالله أبونيان، رئيس مجلس إدارة أكوا باور: "نعتز أن نكون جزءاً من تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 من خلال هذا المشروع المهم، والذي يأتي امتداداً لسجل مشاريعنا في قطاع الطاقة في دبي، واستناداً إلى نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أثبت نجاحه وفعاليته في تنفيذ مشاريع متميزة لهيئة كهرباء ومياه دبي".

وقال تساو مين، رئيس شركة شنغهاي إلكتريك: "بالنيابة عن شنغهاي إلكتريك، أتقدّم بخالص التهنئة على وضع حجر أساس هذا المشروع، الأكبر من نوعه في مجال الطاقة الشمسية المركَّزة وأكثرها تقدماً، وتطوره هيئة كهرباء ومياه دبي وأكوا باور، وتنفذه شنغهاي إلكتريك بصفتها المقاول الرئيس".

