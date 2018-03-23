المدير العام لقوات الشرطة يشهد تخريج دفعات مستجدي الشرطة بالأبيض يوم الثلاثاء

الابيض 23-3-2018(سونا ) -يشهد الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين المدير العام لقوات الشرطة برفقة عدد من مديري الإدارات المتخصصة بقوات الشرطة الثلاثاء القادم ، تخريج الدفعة 45 من مستجدي شرطة الولاية والدفعة 13 من شرطة تأمين منشآت النفط والدفعة 3 من مكافحة المخدرات بالولاية والدفعة الأولى من مباحث ولاية غرب كردفان.

وأكد اللواء شرطة الهادي أحمد الدحيش مدير شرطة الولاية في تصريح لـ(سونا) أن كافة الترتيبات قد اكتملت لهذه الزيارة مبينا أن الدفعات المتخرجة يبلغ قوامها 659 شرطيا نالت تدريبات مكثفة استمرت عاما كاملا شملت تدريبات عسكرية في العلوم القانونية والدينية والتربية البدنية.

وأوضح الدحيش أن المدير العام لقوات الشرطة سيقوم بافتتاح مباني المباحث المركزية بحي الرحمة ووضع حجر الأساس لرئاسة شرطة الولاية الجديدة ومستشفى الشرطة والأدلة الجنائية. وأوضح أن المدير العام لقوات الشرطة سيلتقي بوالي شمال كردفان ولجنة الأمن والإدارات المتخصصة وضباط وضباط صف شرطة الولاية.