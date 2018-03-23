وفد من الكوميسا يزور شمال كردفان ويوقع شراكة لتطوير صناعة الجلود بالولاية

الابيض 23-3-2018(سونا)- التقى وفد من منظمة الكوميسا يزور ولاية شمال كردفان هذه الايام برئاسة المستر منا هاردي منسق الكوميسا ، مولانا احمد محمد هارون والي الولاية الذي رحب بالوفد وأكد اهتمام حكومة الولاية بتطوير صناعة الجلود وتشجيع الاستثمار في هذا المجال مشيرا الي الميزات النسبية لمنتجات الولاية .

من جهة اخرى بحث بروفيسور محمد النور طه أحمد مدير جامعة كردفان لدى لقائه وفد الكوميسا بحضور مفوض الإستثمار والصناعة بالولاية ، أوجه التعاون وتعزيز الشراكة لتطوير صناعة الجلود عبر كلية المجتمع وقف الوفد خلال زيارته لمقر كلية المجتمع على الأنشطة والبرامج التي تقوم بها الكلية ودورها في المجتمع حيث إستمع لشرح من دكتورة سلمى الطاهر النور عميدة الكلية تناولت فيه أهداف وبرامج وأنشطة الكلية وأدوارها الكبيرة في خدمة المجتمع من خلال تنفيذ عدد من البرامج في المحاور المختلفة خاصة فيما يلي الصناعات المحلية المرتبطة بالجلود والملابس الجاهزة والعصائر والمربات.

وأشارت إلى المجهودات الكبيرة التي تقوم بها كلية المجتمع في تطوير ونهضة المجتمعات المحلية ومتطلعة إلى تعاون وشراكة مع الكوميسا في مجال تطوير صناعة الجلود. بالولاية

المستر منا هاردي منسق الكوميسا ثمن الدور الكبير الذي تضطلع به الكلية في خدمة المجتمع مؤكدا إلتزام الكوميسا بدعم برامج الكلية من خلال التعاون المشترك خاصة في جانب تطوير صناعة الجلود وعمل الحاضنات التي تستوعب كافة شرائح المجتمعز

النور عوض الكريم محمد مفوض عام الإستثمار والصناعة بالولاية إمتدح التعاون الكبير بين جامعة كردفان والولاية موضحا مشاركة الجامعة الفاعلة في المجتمع، واشار إلي النجاحات التي تحققت بالولاية بفضل الميزات التفضيلية وتوفر فرص الإستثمار للمستثمرين .

من جانبه جدد بروفيسور محمد النور طه أحمد مدير جامعة كردفان التعاون التام مع الكوميسا في جانب تطوير صناعة الجلود عبر كلية المجتمع داعيا إلى ضرورة الإستفادة من مقومات الولاية وعمل حاضنات لصناعة الجلود بالولاية لتميز وتفرد الولاية في هذا الجانب واكد مدير جامعة كردفان أن أبواب الجامعة مفتوحة للتعاون والشراكة مع كافة الجهات داخل وخارج السودان وذلك تحقيقا لرسالة الجامعة في خدمة المجتمع .

وطاف الوفد على أجنحة المعرض المختلفة بالكلية ووقفوا على تجربة الكلية في مجال صناعة الجلود والملابس الجاهزة .