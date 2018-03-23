البيوت المحمية بجامعة كردفان تنتج أكثر 4 آلاف كيلو من الطماطم

الابيض 23-3-2018(سونا)- أعلن المهندس فتح الرحمن ابراهيم مكي المدير التنفيذي للبيوت المحمية بجامعة كردفان بدء موسم حصاد محصول الطماطم الذي يستهدف انتاج أكثر من 4 الاف كيلو منها .

وأشار في تصريح (لسونا ) أن موسم حصاد محصول الطماطم يبشر بإنتاجية عالية وذلك بفضل الترتيبات المبكرة ، كاشفا انه تمت زراعة 3 بيوت من جملة 4 بيوت محمية سيتم حصادها في شهر رمضان المقبل ، وأضاف أن البيوت ساهمت في توفير المحصول في أوقات الندرة .

المهندسة ندي ابراهيم علي مديرة الإنتاج أوضحت أن البيوت المحمية ساهمت في تدريب طلاب الجامعة والجامعات الآخرى من خلال الزيارات الاكاديمية والبحثية ,ونادت بأهمية توسعة البيوت في الفترة القادمة وأشادت بالاهتمام والدعم من مدير الجامعة و المتابعة الدورية لخطط وبرامج المحمية .