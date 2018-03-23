توصيل الكهرباء لـ 7 قرى بمحلية أبو حجار بتكلفة تفوق الـ 11 مليون جنيه

ابوحجار 23-3-2018(سونا)- شهد المهندس فلاح آدم الأمين معتمد محلية أبوحجار توصيل الكهرباء لسبع قرى بمحلية أبوحجار في إطار خطة الولاية لكهربة القرى وتوصيل الخدمات المختلفة لها وذلك بحضورالمهندس طارق سعيد عثمان مدير عام وزارة التخطيط العمراني والشركة المنفذة وجمع من مواطني القرى.

وأشاد المعتمد باستجابة والي الولاية ووزير المالية ودعمهم لتوصيل الكهرباء لقرى أبو حجار، مؤكدا اهتمام المحلية لحل قضايا المواطنين مشيرا إلى توصيل الكهربا لسبع قرى بتكلفة تجاوزت الـ11 مليون جنيه داعيا المواطنين للمساهمه في دعم مشروع النفرة البيضاء لتحقيق التنمية ودعم الخدمات بالمحلية. فيما أكد مدير عام التخطيط العمراني حرص الوزارة على دعم قضايا المواطنين، مشيرا إلى أن توصيل الكهرباء جاء إنفاذا لخطة الوزارة الرامية لكهربة القرى والمشاريع الزراعية المروية.

وأشاد سعيد بالطفرة التنموية التي تشهدها محلية أبوحجار.