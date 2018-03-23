معتمد أبو حجار يدشن استلام (100) جرار وآليات زراعية ويعلن انطلاقة محور الاستزراع الغابي

ابوحجار 23-3-2018(سونا)- أعلن المهندس فلاح الامين معتمد ابوحجار انطلاقة محور الاستزراع الغابي ضمن مشروع النفرة البيضاء التي تشهدها المحلية.

جاء ذلك لدى تدشينه تسليم الآليات الزراعية لاصحاب الجمعيات الزراعية بالمحلية بحضور الاستاذ مصطفى الزبير احمد رئيس تنظيم الجمعيات الزراعية والحيوانية بالمحلية والمهندس موسى احمد ادريس ممثلا للادارة الزراعية بالمحلية.

وقال فلاح ان محليته تسعى لتطوير الزراعة والاهتمام بها عبر تنظيم الجمعيات الزراعية ودفع عجلة الاقتصاد القومي بزيادة الانتاج، مشيرا الى ان المشروع يمثل انطلاقة حقيقية لمحور الاستزراع الغابي واعادة الغطاء النباتي الذي يمثل أهم محاور النفرة البيضاء.

واوضح مصطفى الزبير أن المشروع ياتي بتمويل من البنك الزراعي مشيرا إلى استلام الدفعة الاولى من الجرارات والآليات الزراعية والبالغة مائة جرار وناشد الزبير الجمعيات بتكملة إجراءات التسجيل وتقنين وضعها بغرض التمويل.