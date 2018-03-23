إعلاميون بالنيل الأزرق يثمنون جهود الأجهزة الرقابية لحماية المستهلك

الدمازين 23-3-2018- ( سونا) -

ثمن عدد من الإعلاميين بولاية النيل الأزرق الأدوار الفاعلة التي ظلت تضطلع بها الأجهزة الرقابية ممثلة في مباحث حماية المستهلك والمواصفات والأمن الاقتصادي وغيرها من الأجهزة لحماية المستهلك.

وقال الإعلامي الأستاذ مكي ماهل إن الأجهزة الرقابية في الفترة الاخيرة تمكنت من ضبط العديد من السلع الغذائية الفاسدة والتي كانت في طريقها للمستهلك ودعا مكي الجهات المختصة لتكثيف الرقابة علي الاسواق خاصة الاسواق الطرفية والمحلات التجارية بالأحياء السكنية للحد من تمدد السلع الفاسدة اليها وحفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

واضاف الأستاذ وليد علي آدم منسق مبادرة إعلاميون من أجل المستهلك بالولاية أن الأجهزة الرقابية بفضل التنسيق والتعاون استطاعت تحقيق جملة من الإنجازات وناشد بضرورة تفعيل الدور التوعوي والتثقيفي للمواطنين وتمكينهم من التعرف على جودة وصلاحية السلع باعتبار أن المواطن يمثل خط الدفاع الأول. وطالب وليد بأهمية تفعيل دور جمعية حماية المستهلك حتى تتكامل الأدوار بين كافة المؤسسات والمجتمع من أجل خدمة قضايا المستهلك.