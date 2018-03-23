مروج تعلن خطتها لتوزيع منتجاتها من الارز والعدس واللبن والصلصة لدول الجوار

الخرطوم 23-3-2018(سونا)- كشفت شركة مروج عن خطتها خلال الفترة الحالية وحتى العام 2020 التى تستهدف بمنتجاتها من الارز والعدس والصلصة واللبن المناطق الحدودية ودول الجوار ممثلة فى تشاد اثيوبيا اريتريا ، خاصة ان مروج لديها اكبر مصنع لانتاج الصلصة على مستوى افريقا والشرق الاوسط .

وقال هشام عمر محمد مدير المبيعات بشركة مروج للسلع فى تصريح (لسونا) ان مروج بدأت نشاطها عام 2006 واستهدفت منتجات العدس والارز ماركة الفراشة واللبن ماركة الوادي فى عبوات مختلفة وعلامات تجارية مميزة فى السوق السوداني واستطاعت خلال الاعوام السابقة ان تحقق انطباعاً ممتاز وسط المستهلك السوداني وان تخترق المنازل بمنتجاتها المميزة والغنية عن التعريف .

وعزا ارتفاع الاسعار الى كثرة القنوات التوزيعية فى السوق من مراكز التوزيع والتى تتعامل معها الشركة باسعار محددة وملزمة ثم القنوات الاخرى جملة وقطاعي وبذلك تتضاعف الاسعار ، مشيرا فى هذا الصدد الى العمل الذي تم مع محلية الخرطوم فى اسواق البيع المخفض بسعر المصنع .

واكد مشاركتهم للمرة الرابعة فى معرض صنع فى السودان فى دورته القادمة والتى بشر فيها المواطنين باسعار اقل من المصنع خاصة وانه يتزامن مع شهر رمضان المعظم،وقال ان مروج شاركت فى معرض مدني التجاري ومهرجان بورتسودان للسياحة والتسوق ومعرض نيالا التجاري .

وفيما يلي السياسة التسويقية قال ان مروج لديها مراكز توزيع خاصة بالشركة فى كل ولايات السودان المختلفة ولديها سيارات توزيع وستستمر فى زيادة اسطول سيارات التوزيع لخدمة البيع المباشر بالولايات مطلع العام المقبل .

