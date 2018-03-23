معتمد المفازة يطلع وفد الهيئة التشريعية الزائر على مشروعات التنمية في كافة المجالات

القضارف 23-3-2018م( سونا)- أطلع الأستاذ عبدالعاطي حسن دكين معتمد محليةالمفازة وفد الهيئة التشريعية القومية الذى زار المحلية برئاسة الأستاذة فتحية حمد النيل عضو مجلس الولايات ورفقة الاستاذة رقية بشير فضل الله عضو المجلس الوطني على أوجه التنمية بالمحلية فى المجالات كافة .

واستعرض المعتمد أولويات المحلية فيما يلي مشروعات التنمية القومية والمتمثلة فى كهرباء قرى المحلية الممولة عبر صندوق تنمية الشرق وطريق الفاو المفازة الحواتة بجانب السدود وترويض نهر الرهد

وطالب المعتمد الوفد بالدفع بمشاريع التنمية المركزية في أروقة البرلمان لتحقيق اماني واشواق مواطني المحلية .

فيما ثمنت الأستاذة فتحية حمد النيل مجهودات المحلية فى التنمية سيما فى البنية التحتية للتعليم داعية الى تضافر الجهود لإرساء دعائم التنمية المركزية وفي مقدمتها طريق الفاو المفازة الحواتة.

كما اكدت الأستاذة رقية بشير فضل الله اهمية اخذ كل مشروعات التنمية المركزية ليتم مناقشتها مع الجهات ذات الصلة بالمركز .