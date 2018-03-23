رئيس البرلمان يشارك في أعمال الدورة 138 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف

الخرطوم 23-3-2018 (سونا) - وصل بروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني ، اليوم الى جنيف للمشاركة في أعمال الدورة 138 للاتحاد البرلماني الدولي التى تعقد في الفترة من 23-28 مارس الجاري .

وأوضح القائم بأعمال بعثة السودان الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السفير كمال جبارة محمد لسونا أن اجتماعات الدورة 138 للاتحاد الدولي للبرلمان ستركز على بحث كيفية توفير الحماية للحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين واللاجئين لا سيما آليات اعتماد ميثاق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كذلك الاتفاق العالمي حول الهجرة الآمنة والتي تجرى المفاوضات حوله حالياً، إضافة الى عقد ورشة عمل لتحديد الإجراءات البرلمانية العملية التي يمكن اتخاذها بشأن حماية اللاجئين.

وأبان أيضاً أن الدورة سوف تشهد عقد جلسة رفيعة المستوى يشارك فيها كل من المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان إضافة الى المفوض السامي لشؤون اللاجئين والتي سيتم فيها تنوير البرلمانيين حول قضايا المهاجرين واللاجئين والتحديات الإنسانية الحالية، مضيفاً أن الدورة ستناقش ايضاً سبل الحفاظ على أهداف التنمية المستدامة كموضوع جوهري لهذه الدورة.

