دقنة يخاطب المؤتمر العام لحزب الأمة المتحد بولاية النيل الأبيض غدا السبت

كوستي 23 - 3 - 2018م )سونا) - يخاطب بابكر أحمد دقنة رئيس حزب الأمة المتحد وزير الدولة بوزارة الداخلية؛ يوم غد (السبت) بصالة أماسي النيل بكوستي؛ المؤتمر العام لحزب الأمة المتحد بولاية النيل الأبيض؛ بحضور الدكتور عبد الحميد موسى كاشا والي النيل الأبيض.

وقال الأستاذ عبد الله محمد جمعة معتمد الرئاسة بحكومة النيل الأبيض المشرف السياسي للحزب بالولايات الوسطى - في تصريح لـ (سونا) - إن الحزب أكمل الترتيبات لانعقاد المؤتمر العام للحزب والذي يشرفه بابكر احمد دقنة رئيس حزب الأمة المتحد وزير الدولة بوزارة الداخلية، والدكتور عبد الحميد موسى كاشا والي النيل الأبيض ورؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية بالولاية، وأكد أن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار استعدادات الحزب للاستحقاق الانتخابي 2020م ومواصلة الحزب لعقد مؤتمراته بالولايات وتصعيد العضوية للمؤتمر العام .

وجدد جمعة التزام حزبه بالمضي في الشراكة السياسية مع الأحزاب والقوى السياسية لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني، وعبر عن رضاهم التام بالشراكة السياسية مع المؤتمر الوطني.

