ترامب يهدد الكونغرس الاميركي بعدم توقيع الميزانية

واشنطن 23-3-2018 (أ ف ب) - فاجأ الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجميع في واشنطن الجمعة بتهديده باستخدام الفيتو الرئاسي ضد قانون تمويل الدولة الاتحادية الذي أقره مجلس النواب والشيوخ، ما ينذر بغلق جديد للإدارات الاتحادية، وذلك بداعي أن الميزانية لم تضمن تسوية بشأن الهجرة وتمويل جدار الحدود مع المسكيك.

وجاء إعلان ترامب المتعارض تماما مع الموقف الذي أعلنه الخميس مدير للميزانية الذي أكد أن الرئيس سيوقع القانون، ليعزز الشعور بحالة الفوضى السائدة في البيت الأبيض.

وشهد يوم الخميس حلقة جديدة في مسلسل التغييرات في الفريق المقرب من ترامب مع إقالة مستشار الأمن القومي الجنرال اتش ار ماكماستر واستبداله بمحلل قناة فوكس نيوز جون بولتون.

وفي حال نفذ ترامب تهديده فإن مؤسسات الدولة الاتحادية ستغلق جزئيا الجمعة عند منتصف الليل، في ثالث واقعة من نوعها منذ بداية العام. وكتب ترامب في تغريدة "أدرس استخدام فيتو على قانون النفقات لأن أكثر من 800 الف شخص من المستفيدين من برنامج داكا تخلى عنهم الديموقراطيون تماما (لم يذكروا حتى في القانون) وأن جدار الحدود الذي نحتاج اليه بشدة لضمان دفاعنا الوطني لم يحظ بتمويل كامل".

وكان الرئيس باراك اوباما استحدث برنامج داكا لمنح تراخيص إقامة مؤقتة للشبان الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير شرعي وهم أطفال، قبل أن يلغيه ترامب في سبتمبر 2017 الذي طلب من الكونغرس التصويت على إصلاح في مجال الهجرة. لكن الأغلبية والمعارضة لم يتوصلا الى مشروع قانون بديل عن البرنامج.

ولا يمكن تجاوز فيتو الرئيس الا بتصويت جديد في مجلسي النواب والشيوخ وبأغلبية الثلثين.

وكانت الغالبية الجمهورية والمعارضة الديموقراطية تباحثتا على مدى أسابيع في مشروع الموازنة الذي أقر ليل الخميس وبعد تنازلات من المعسكرين حول العديد من مطالبهما.

وهناك عائق عملي؛ حيث أن أغلب أعضاء الكونغرس غادروا واشنطن مساء الخميس او يستعدون لمغادرتها الجمعة لقضاء إجازة من أسبوعين.

ومن المفترض أن يؤمن القانون الذي بلغت قيمته 1,3 تريليون دولار (700 مليار منها للدفاع) حتى نهاية السنة المالية الجارية أي حتى 30 سبتمبر.

