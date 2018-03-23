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ترامب يقول إنه وقع مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1.3 تريليون دولار

التاريخ : 23-03-2018 - 08:54:00 مساءً
واشنطن 23-3-2018م (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه وقع مشروع قانون ضخما للانفاق بقيمة 1.3 تريليون دولار وافق عليه الكونجرس لتمويل الحكومة حتى الثلاثين من سبتمبر.
وجاء توقيع القانون بعد ساعات من تهديد ترامب باستخدام الفيتو الرئاسي ضد المشروع الذي يتضمن زيادات كبيرة في الإنفاق العسكري وغير الدفاعي.
وينهي التوقيع معركة طويلة للكونجرس من أجل تمويل الوكالات الاتحادية منذ الخريف الماضي ويسمح للمشرعين الآن بالتركيز على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي ستجري في نوفمبر تشرين الثاني.
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